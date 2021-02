Spaccano la vetrina di un negozio e rubano soldi e merce

Spaccano la vetrina e rubano soldi e prodotti.

Spaccano la vetrina e fanno razzia

E’ successo nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2021 in via don Sioli a Mazzo di Rho. A finire nel mirino dei ladri è stato il centro estetico Blooming di Claudia Cavallari. E’ lei stessa a raccontare l’accaduto: “Sono entrati stanotte, spaccando la vetrina. Hanno rovistato dappertutto, e hanno rubato il fondo cassa e alcuni prodotti”: Dopodiché gli ignoti ladri sono fuggiti lasciando danni e disordine e hanno fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso copione visto al Molinello Play village di via Trecate, a poca distanza da via don Sioli, che ha subito l’ennesima incursione notturna proprio nelle scorse ore.