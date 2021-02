Ladri al Molinello Play village, è la seconda volta in una settimana

Ladri al Molinello Play village di Rho.

Ladri di notte al Molinello

Una nuova intrusione notturna nell’area di via Trecate. E’ successo poco dopo le 22 di ieri, venerdì 26 febbraio 2021, ma non è la prima volta. Un’incursione analoga era stata messa a segno tra domenica 21 e lunedì 22. A darne notizia sono gli stessi gestori: “Dopo l’anno che abbiamo passato, con le nostre attività aperte a singhiozzo, abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio per continuare ad accogliervi in sicurezza e nel pieno rispetto delle restrizioni imposte – hanno scritto i pagina Facebook del centro poco dopo l’accaduto – Appena abbiamo appreso che la Lombardia sarebbe nuovamente diventata zona arancione abbiamo da subito iniziato a ragionare su come poter continuare l’attività nel rispetto delle nuove norme. In tarda serata abbiamo ricevuto la notifica di un’intrusione nel centro sportivo (dopo un’altra già avvenuta nella notte tra domenica e lunedì), il resto lo raccontano le immagini”.

Lo scoramento dei gestori

Comprensibile lo scoramento dei gestori: “Ha senso andare ancora avanti in queste condizioni? La riflessione la lasciamo a voi, noi non ne abbiamo le forze. Ora ci sentiamo solamente scoraggiati, nei prossimi giorni vi faremo sapere se e quando saremo in grado di tornare a fare il nostro lavoro”.

La solidarietà dei frequentatori

Un messaggio che ha suscitato indignazione tra i frequentatori del Molinello Play village. C’è anche chi si è proposto, nel nome del più puro spirito sportivo, di dare una mano a sistemare e pulire dopo il passaggio dei ladri, che si sono aperti un varco deformando le sbarre di ferro alle finestre, rotto vetri, frugato nel registratore di cassa e nei cassetti, buttato all’aria tutto e lasciato dietro si sé disordine e danni ingenti. I malviventi sono fuggiti con contanti per un valore complessivo di 50 euro ma soprattutto diverse bottiglie di liquori.