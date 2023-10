Sostanza tossica in un occhio: operaio all'ospedale

Infortunio sul lavoro in un'azienda chimica a Parabiago.

Sostanza tossica gli finisce in un occhio

L'allarme è scattato nella tarda mattina di ieri, martedì 24 ottobre, in via Corridoni, nella frazione San Lorenzo. Un uomo di 51 anni stava operando con una sostanza tossica quando, per cause al vaglio delle autorità competenti, è entrato a contatto con il liquido che, in particolare, gli è finito negli occhi. Il personale ha attivato i protocolli di sicurezza e allertato i soccorsi.

L'operaio 51enne è finito al Pronto soccorso

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice giallo, un'ambulanza della Croce rossa di Legnano. Il lavoratore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Nello stabilimento sono accorsi anche la Polizia Locale e i tecnici dell'Ats Città metropolitana.