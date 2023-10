Preso lo spacciatore: in casa hashish, marijuana e cocaina

Preso spacciatore a Legnano: diversa droga nella sua abitazione di San Vittore Olona.

Preso spacciatore a Legnano

La droga ce l'aveva addosso e anche nella sua casa. Si tratta dello spacciatore arrestato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre dalla Polizia di Stato di Legnano. Il pusher, 31enne tunisino, è stato individuato dagli agenti nella zona tra Corso Garibaldi e via Pontida. Al momento del controllo aveva con sè delle droga. I poliziotti hanno poi provveduto alla perquisizione della sua casa, a San Vittore Olona: qui sono stati rinvenuti quasi 600 grammi di hashish, 30 di marijuana, 86 di resina di hashish e 1,5 di eroina (tutto suddiviso in tre panetti e sacchetti) e oltre 850 euro in contanti.

I clienti

Dalle prime ricostruzioni, pare che tra i clienti del 31enne vi fosse anche un medico e giovanissimi. Una caratteristica del pusher era quella di "tenere in pegno" documenti del cliente quando essendo non aveva da pagare e quindi doveva lasciargli carta d'identità, tessera sanitaria e carte prepagate (ma anche cellulari).

Le telefonate durante l'arresto

Mentre i poliziotti lo stavano arrestando, il pusher ha ricevuto due telefonate: la prima è stata quella di una donna (madre di un figlio con problemi di tossicodipendenza) che chiedeva allo spacciatore di smettere di avere contatti col figlio; la seconda era un medico che rivoleva indietro il documento lasciato come pegno.