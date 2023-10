Addio a Dantina Aratoli Sormani, direttrice della scuola ed ex consigliere comunale

Addio a Dantina Aratoli Sormani: è stata direttrice dell'asilo Gajo ed ex consigliere comunale.

Addio a Dantina Aratoli Sormani, paese in lutto

Si è spenta Dantina Aratoli Sormani, ex direttrice dell'asilo Gajo, ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale a Canegrate. Un personaggio che in paese ha lasciato il segno. Forte l'impegno per l'ente scolastico che si è poi unito a quello politico: era il 2007 infatti quando Sormani ha deciso di candidarsi a sindaco. Nella sua vita è stata anche docente di lettere alla scuola media di Canegrate e preside in quella di Rho. Nei mesi scorsi il Comune le aveva conferito la civica benemerenza.

Il ricordo

"Cara Dantina, ci hai trasmesso entusiasmo e forza nei momenti di gioia e ci hai preso per mano nei momenti più bui e di difficoltà - ricorda Matteo Matteucci, capogruppo della lista di minoranza Canegrate nel cuore -

Sei stata un esempio di serietà, dedizione e costante partecipazione alla vita politica e culturale di Canegrate. Al marito Toni, alla figlia Annalisa, alla nipote Bea e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze".