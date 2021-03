Sorpresi fuori dal loro comune senza motivo: quattro multati

Sorpresi fuori dal loro comune senza motivo: dovranno pagare una multa da 400 euro.

Sorpresi fuori comune: sanzionati dalla Polizia Locale

Sono state quattro, nel corso del fine settimana appena trascorso, le persone sorprese dalla Polizia Locale di Legnano fuori dal proprio comune di residenza senza un valido motivo e per questo sanzionati come prevede la normativa.

Controlli “rinforzati” soprattutto sabato pomeriggio

“È stato un fine settimana ancora una volta all’insegna dei controlli da parte della Polizia Locale il primo trascorso in ‘arancione scuro’ dalla città di Legnano – spiega l’Amministrazione comunale – I servizi delle pattuglie sono stati indirizzati a evitare fenomeni di assembramento sul territorio e a monitorare il rispetto dell’orario di chiusura dei locali. Un impegno, questo, che nel pomeriggio di sabato 6 marzo 2021 ha visto rafforzati i servizi di presidio dei luoghi di maggior ritrovo nel centro cittadino”.

Multato anche un bar del centro: vendeva alcolici dopo le 18

Il bilancio dei controlli effettuati registra: l’identificazione di un’ottantina di persone, nella grande maggioranza dei casi ragazzi; quattro sanzioni (da 400 euro) per violazione della normativa anti Covid legata all’inottemperanza del divieto di spostamento tra comuni;

una sanzione (400 euro) a un bar del centro cittadino per mancato rispetto del divieto di vendita alcolici per asporto dopo le 18.

Diciotto nuovi contagi al giorno, 219 il totale dei positivi

I dati epidemiologici relativi alla scorsa settimana (dove manca il numero di nuovi casi di domenica 7 marzo non essendo stato pubblicato sulla piattaforma di Regione Lombardia) registrano 18 nuovi casi al giorno, in linea con il riscontro della scorsa settimana. Continua l’aumento dei casi prevalenti (numero di persone attualmente positive che non sono guarite o non hanno concluso il periodo di isolamento), che nell’ultima settimana sono saliti da 155 a 205. Anche i ricoveri di cittadini legnanesi positivi al Covid-19 sono in forte aumento: nel fine settimana si sono assestati a quota 14, nove in più della settimana scorsa. Ducentodiciannove i cittadini legnanesi che risultano positivi.