Incidente questa mattina, 10 aprile, intorno alle 8.30 a Nerviano: una 19enne dopo aver superato un autobus ha urtato il marciapiede e si è ribaltata.

Sorpassa l'autobus e si ribalta: paura per una 19enne

Paura questa mattina in via Garibaldi a Sant'Ilario di Nerviano: una diciannovenne a bordo della sua Panda grigia ha superato un autobus che stava ripartendo dopo avere fatto scendere dei passeggeri. Per cause ancora da accertare ha urtato con la ruota il marciapiede nella corsia opposta e si è ribaltata sul fianco.

Sul posto è arrivata un'ambulanza e gli agenti della Polizia Locale di Nerviano-Pogliano: la ragazza è stata estratta al mezzo, rimasto riverso su un fianco, e valutata dai paramedici presenti. La giovane, rimasta illesa, grazie agli airbag e alle cinture, non è stata trasportata in ospedale.