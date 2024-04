Incidente in monopattino sul Sempione

Incidente in monopattino a Legnano.

Soccorso dall'ambulanza dopo un incidente in monopattino

E' successo intorno alle 16.30 di oggi, martedì 9 aprile sul Sempione. Sul mezzo c'era un uomo di 28 anni che giunto all'altezza dell'incrocio con via Canazza, è finito a terra, probabilmente dopo essere stato urtato da un'auto. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice giallo, un'ambulanza della Croce bianca di Legnano. Fortunatamente le consizioni del giovane si sono rivelate meno proeccupanti del previsto: se l'è cavata con qualche contusione ed è stato accompagnato all'ospedale cittadino in codice verde.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale

A rilevare il sinistro e a gestire il traffico durante le operazioni di soccorso sono stati gli agenti della Polizia Locale.