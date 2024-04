Un motociclista è rimasto ferito oggi, 9 aprile 2024, all'incrocio fra via San Bernardo e via Gioberti a Rho: sul posto è arrivata la Polizia Locale e un'ambulanza.

Incidente all'incrocio: motociclista rimasto ferito a terra

E' avvenuto poco dopo le 12 l'incidente che ha visto protagonisti un motociclista e un uomo alla guida di un furgone all'incrocio fra la via San Bernardo e via Gioberti. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale e successivamente l'ambulanza per prestare le prime cure a M.G. rimasto a terra.

La moto proveniva da Passirana in direzione Rho e il mezzo è uscito da via Cairoli: un impatto al vaglio degli agenti presenti sul posto.