Sindaco Roberto Colombo in ospedale: ora è in reparto

Il sindaco di Canegrate Roberto Colombo, ricoverato in ospedale per una crisi respiratoria nella mattinata di sabato 21 marzo, ora si trova in un reparto di normale degenza. La buona notizia è stata comunicata dall’Amministrazione domenica 29 marzo.

Sindaco Colombo in ospedale, migliorano le sue condizioni

Migliorano sempre di più le condizioni di salute del primo cittadino di Canegrate Roberto Colombo. Prima la decisione di mettersi in autoisolamento fiduciario a causa di febbre e tosse, poi il ricovero in un ospedale della zona, sabato 21 marzo, per un’improvvisa crisi respiratoria. Nella serata di domenica 29 marzo, è arrivata una buona notizia dall’Amministrazione: “Oggi, 29 marzo, per il nostro sindaco è stata una buona giornata. È salito di un altro tornante nell’asfissiante scalata che sta impegnando lui e tantissimi altri in tutto il mondo. Si è lasciato alle spalle anche la terapia sub-intensiva e ora è in un reparto di normale degenza. Siamo lieti per lui e per i suoi cari, siamo lieti per quelli che oggi vivono il medesimo passaggio. Il suo pensiero e il nostro, però, vanno a chi non ce l’ha fatta, a chi ancora sta lottando, a chi lavora facendo del suo meglio e alle famiglie italiane che pagano il prezzo di gravi difficoltà economiche. Potremo ridare respiro alla nostra comunità solo se tireremo fuori tutto l’impegno solidale di cui siamo capaci. Nessuno si salva da solo“.

Il sindaco Roberto Colombo, che continua a seguire i lavori del Comune, ha ringraziato tutti i cittadini per i messaggi di affetto e vicinanza, rivolgendo loro un messaggio: “Insieme ce la faremo”.

