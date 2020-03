Il sindaco di Canegrate Roberto Colombo è in ospedale. Aveva febbre e si era messo in autoisolamento volontario. Poi la crisi respiratoria. “Insieme ce la faremo” il suo messaggio.

Il sindaco Roberto Colombo è in ospedale

Come tutti i sindaci della zona era molto impegnato sul fronte dell’emergenza Coronavirus. Alcuni giorni fa la febbre e la decisione di mettersi in autoisolamento volontario su prescrizione del medico curante. Nella mattinata di sabato 22 marzo 2020 il sindaco di Canegrate Roberto Colombo ha accusato un’improvvisa crisi respiratoria. Ora si trova in un ospedale della zona. Ha una polmonite virale e sono in corso accertamenti. Colombo non è in terapia intensiva e continua a seguire le vicende legate all’emergenza.

Il commento del primo cittadino

“Amici, associazioni, forze politiche, singoli cittadini hanno mostrato una bella vicinanza a me e alla mia famiglia – fa sapere Roberto Colombo – Ringrazio tutti, mi danno la forza. Sono fiducioso. Il vicesindaco Matteo Modica è al suo posto in Comune. La Giunta, la Polizia Locale, la Protezione civile e le associazioni stanno dando il massimo. Posso contare sullo spirito solidale della nostra comunità. Queste sono grandi medicine. Continuate così. Rispettate le regole e non lasciate indietro nessuno. Insieme ce la faremo”.

