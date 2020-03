Sindaco in ospedale, migliorano le sue condizioni

Sindaco in ospedale: migliorano le condizioni del primo cittadino di Canegrate Roberto Colombo ricoverato giorni fa dopo un’improvvisa crisi respiratoria.

Sindaco in ospedale, Colombo sta meglio

Prima si era messo in autoisolamento volontario all’arrivo della febbre, poi una crisi respiratoria improvvisa lo aveva fatto ricoverare in ospedale. Oggi Roberto Colombo, sindaco di Canegrate, sta meglio: “A nome di Roberto e della famiglia ringraziamo tutti i cittadini per i numerosissimi messaggi di affetto e vicinanza che gli sono stati manifestati – ha affermato il vicesindaco Matteo Modica questa sera – Le sue condizioni, dopo una fase di iniziale stabilizzazione, sono in netto e continuo miglioramento, risponde bene alle cure e sta seguendo l’attività del Comune dai social e dal sito web del Comune, è sempre aggiornato su quello che stiamo realizzando insieme nel nostro paese ed è contento dello spirito solidale che si sta confermando nella nostra comunità”.

