Si strappa il braccialetto elettronico e va sotto casa della ex: arrestato

Si strappa il braccialetto elettronico ma viene subito fermato e arrestato dai Carabinieri.

Riesce a togliersi il braccialetto elettronico ma viene subito preso

È successo a Rho, nella tarda serata di ieri, venerdì 18 ottobre. I militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato per danneggiamento aggravato un 56enne romeno, censurato, che dal 14 febbraio è sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dell'abitazione familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con controllo elettronico, a seguito della denuncia per maltrattamenti presentata dall'ex compagna una 60enne.

Alle 22 un passante ha segnalato, al numero di emergenza 112, un uomo che in strada stava maneggiando qualcosa all’altezza della caviglia con atteggiamento sospetto. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato il 56enne (che era in stato di alterazione per aver alzato troppo il gomito), poco distante dall'abitazione dell'ex compagna, sprovvisto del braccialetto elettronico sulla sua caviglia, che aveva poco prima irrimediabilmente danneggiato per eludere il controllo e la misura cautelare in atto.

Il 56enne è finito in camera di sicurezza in attesa della Direttissima

L'uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del Comando cittadino, in attesa del giudizio direttissimo al Tribunale di Milano.