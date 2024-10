Vandali al Molinello: hanno rotto la vetrata e bruciato del materiale

Vandali scatenati al Centro Sportivo Molinello di Rho.

Molinello preso di mira dai vandali

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, ignoti si sono introdotti nella piscina spaccando la vetrata e hanno dato fuoco ad alcuni materiali a disposizione di chi frequenta l'impianto natatorio. Erano circa le 4. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e consentito di circoscrivere i danni.

Nessun disagio per gli utenti

Mgm, il gestore dell'impianto, ha lavorato intensamente per riaprire la piscina alle 9.30 e non causare disagi agli utenti. Il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti esprimono sdegno per quanto avvenuto al puro scopo di causare danni a una struttura pubblica e vicinanza a Mgm, che ha prontamente ripristinato la vetrata. I Carabinieri sono stati subito allertati e sono in corso le indagini.