I cento anni di nonna Piera

Nonna Piera Rizzi ha compiuto 100 anni.

Centenaria Pregnana

Nata nel 1924 a Giussago, in provincia di Pavia, giunse a Pregnana con la famiglia giovanissima, ancora bimba. Ha sempre vissuto in via Roma, dove tuttora risiede con sorprendente autonomia.

Il marito Angelo Cattaneo morì giovane, quando i loro figli Giampiero e Ivano avevano solo 14 e 8 anni. La signora Piera non lasciò che le avversità la piegassero, e come racconta il figlio Giampiero, «si mise i pantaloni» provvedendo al benessere della sua famiglia.

Una vita di lavoro

Per una vita intera ha lavorato al Cotonificio Cantoni di Legnano, dove divenne maestra di telaio, sino alla pensione. Nonna di 3 nipoti, la signora Piera è anche nonna bis per quattro nipotini. Tuttora cucina e mostra grande indipendenza, seppur assistita quando serve dai figli sempre pronti ad esserle vicini, come quando l’accompagnano sotto braccio nella vicina chiesa.

Nonna Piera

Per anni frequentatrice del centro anziani di largo Avis Aido, mercoledì ha ricevuto la visita del presidente Primo Mauri e dei soci del centro per gli abituali auguri, quest’anno un po’ più speciale vista l’età raggiunta. Fra le sue grandi passioni la Settimana Enigmistica, i romanzi rosa ed anche le soap opera in televisione.