Si sente male all'uscita del lavoro: lo soccorrono i colleghi

Si sente male all'uscita dalla ditta in cui lavora in via IV Novembre a Cuggiono: i primi a soccorrerlo sono stati i colleghi.

Si sente male all'uscita dal lavoro: ecco cos'è successo

L'uomo, un 43enne, ha avuto un arresto cardio circolatorio intonro alle 14.45 di oggi, venerdì 11 giugno 2021, all'uscita dal lavoro. Per fortuna il personale di primo intervento della ditta era pronto ed è subito intervenuto. Dopo 3 scariche si è poi attivato l'equipaggio della Croce Azzurra di Buscate; in loro supporto è giunta la Padania Soccorso. I sanitari sono giunti in via IV Novembre in codice rosso.

Le condizioni del 43enne

Il 43enne è stato stabilizzato dal personale dell'elisoccorso proveniente da Bergamo ed è stato portato in gravi condizioni all'Humanitas di Rozzano. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della Polizia Locale di Cuggiono.