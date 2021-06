Si sente male uscendo dal lavoro: elisoccorso in un impianto lavorativo di Cuggiono.

Si sente male uscendo dal lavoro: elisoccorso sul posto

Era appena uscito dal lavoro quando è stato colto da un malore. E' successo intorno alle 15 di oggi, venerdì 11 giugno.

Il 42enne, che si trovava ancora nei pressi del luogo dove lavora, in via IV Novembre a Cuggiono, è stato soccorso dall'ambulanza, automedica ed elisoccorso.

Le condizioni dell'uomo sono parse subito gravi: è stato caricato il elisoccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.