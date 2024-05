Si sdraia in sala d'attesa, passeggia sui binari e ferisce un Carabiniere: arrestato

Caos nella sala d'attesa e sui binari della stazione ferroviaria di Canegrate.

Si sdraia in sala d'attesa e passeggia sui binari. E ferisce un militare

Nelle scorse settimane era stato denunciato per aver aver molestie verso la ex fidanzata - dalla quale aveva avuto un figlio - e per aver aggredito i Carabinieri.

Ora è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Ancora guai per un 31enne, irlandese, che mercoledì scorso ha creato scompiglio alla stazione ferroviaria di Canegrate. Intorno alle 11.30, l’uomo - che esagera sempre con l’alcol - ha danneggiato la recinzione di una casa. Poi è arrivato in stazione dove si è sdraiato nella sala d’attesa. Successivamente si è messo a passeggiare sui binari, bloccando la circolazione dei treni per alcuni minuti.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Parabiago: un militare è rimasto ferito dall’uomo, riportando una distorsione al polso nel tentativo di afferrarlo.

L'arresto

Bloccato, l’uomo è stato arrestato. Arresto convalidato e per il 31enne è stato disposto l’obbligo di firma.