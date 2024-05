Tragedia questa mattina, venerdì 3 maggio, alla stazione ferroviaria di Legnano. Alle 7.40 un treno ha investito un uomo, uccidendolo.

Uomo investito dal treno all'altezza di Legnano

Stando ai primi riscontri, la vittima si sarebbe sdraiata sui binari prima del passaggio del treno. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in piazza Butti un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate e un'automedica. Per l'uomo tuttavia non c'era più nulla da fare. Sul posto anche la Polizia ferroviaria e i Vigili del fuoco.

A travolgere l'uomo è stato il treno 10205 partito da Arona alle 6.54 che sarebbe dovuto arrivare a Milano Porta Garibaldi alle 8.01. Gravi le ripercussioni sul servizio ferroviario: la circolazione sulla linea Rho-Domodossola è sospesa e si registrano ritardi anche sulle linee Malpensa-Varese-Mendrisio-Como e Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano.