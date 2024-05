A 78 anni Bruno Bettinelli corre e vince ancora

«È l’atletica a mantenermi in salute». Va, anzi, corre come un treno Bruno Bettinelli, 77enne di Parabiago, che sabato scorso ha preso parte ai campionati italiani senior master di atletica leggera su pista a Vercelli.

La passione per la corsa

Bettinelli, classe 1946, parabiaghese di nascita, si è presentato ai nastri di partenza per vincere il titolo di campione italiano di categoria (senior master 75) sulla distanza dei 10mila metri. Ha percorso la distanza, 25 giri di pista, in 51 minuti, sempre al comando, davanti ai coetanei Angelo Colombo e Carlo Piero Delmastro. Ha condotto la gara in solitaria, addirittura doppiando svariate volte i suoi avversari.

Le sensazioni di Bruno durante la gara che lo ha visto vincere

«È stata dura affrontare tutta la gara da solo, con alcuni tratti controvento, ma visto il vantaggio consistente sugli altri concorrenti della mia categoria non ho pensato al tempo ma al titolo» ha commentato il neocampione italiano a fine gara. E così ha fatto Bruno, aggiudicandosi la sua 12esima maglia tricolore, tra campionati italiani su strada e su pista. Un passato da maratoneta, Bettinelli ha collezionato molte vittorie prestigiose nell'arco della sua lunga carriera di atleta che non accenna alla minima battuta d'arresto. Anzi, ha già messo nel cassetto la maglia e la medaglia d'oro e sta pensando alle nuove sfide che lo attendono. Il suo approccio alle gare, intanto, non è mai cambiato. Infatti, racconta, «corro per passione ma soprattutto per vincere. Al momento sono tesserato per il Road runner club. Ho fondato il gruppo Bettis group run, che si ispira al mio nome».

"Quando avevo 38 anni ho indossato le vesti di allenatore e dopodiché ho cominciato a correre anch'io"

Il tutto è iniziato «quando avevo 38 anni, poi ho indossato le vesti di allenatore e dopodiché sono stato assunto. Ho cominciato a correre anch'io. Ho partecipato a diverse maratone tra cui Praga, New York e Vienna. La migliore è stata proprio quest'ultima con tre minuti e 50 secondi al chilometro. Quindi ho cominciato ad appassionarmi e preso parte a campionati società». Degni di nota i successi arrivati all’Arena di Milano e ad Ancona negli anni ‘90. Per lui il Tricolore è arrivato a Bologna circa dieci anni fa.