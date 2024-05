Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 maggio 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 4 e domenica 5 maggio 2024

SEDRIANO - Pedalata per la Festa della Mamma

Tutto pronto a Sedriano per gli eventi programmati in occasione della Festa della mamma. Dopodomani, domenica, gli appassionati delle scampagnate in bicicletta potranno godersi - meteo permettendo - una piacevole gita fuori porta con la Pedalata per la Festa della mamma.

L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia di San Remigio, inizierà alle 15 dalla chiesa parrocchiale di Sedriano, da dove partirà la carovana di biciclette con genitori e figli, per poi proseguire per 11 chilometri lungo le campagne. L’itinerario prevede inoltre una sosta alla Cascina Durazzo per una meritata merenda in compagnia. Per i bambini che parteciperanno si raccomanda l’utilizzo del casco e l’essere accompagnati da almeno un genitore.

SEDRIANO - Libri e prima infanzia: torna in biblioteca il “Sabato delle storie”

Torna a Sedriano il «Sabato delle storie», percorsi di lettura, narrazione e ascolto dedicati alla prima infanzia. Il prossimo appuntamento con questa iniziativa didattica sarà domani mattina, sabato, nella biblioteca comunale di via Rogerio da Sedriano 2.

Le attività, condotte dall’animatrice M. Camilla Paulin, saranno suddivise in tre diversi orari, dedicati ciascuno a una specifica fascia d’età. I bambini dai tre ai sei anni potranno recarsi in biblioteca dalle 9.30 alle 10.15, oppure dalle 11.30 alle 12.15, mentre la fascia oraria dalle 10.30 alle 11.15 sarà dedicata ai piccoli dai 18 ai 36 mesi.

Le iscrizioni potranno essere effettuate fino a oggi, venerdì, e fino a esaurimento posti. Per prenotarsi basta inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.sedriano.mi.it

VITTUONE - Ritorna la Festa di Santa Croce

Si annunciano giorni di spensieratezza in città con l’atteso ritorno della Festa di Santa Croce, che terrà occupati i vittuonesi il 4 e il 5 maggio.

Protagonista della giornata di domani, sabato, sarà l’inaugurazione del Parco di via Gramsci alle ore 16, con rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale, ma il vero clou della Festa patronale lo si avrà il giorno successivo.

Le iniziative di domenica partiranno infatti già la mattina, per la precisione alle ore 10.45, con la processione solenne accompagnata dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi, mentre alle 1 sarà la volta del torneo di scopa d’assi a coppie organizzato dalla Fondazione Baglio nella propria sede di piazza Bartezzaghi. Si tratta, quest’ultima di un’iniziativa gratuita; per gareggiare telefonare al numero 340 4167634 o scrivere alla mail fondazionegiuseppebaglio@gmail.com.

Dalle 18 alle 19 l’associazione Asd Dream Factory si esibirà in un evento di danza al Parco Lincoln. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita. Durante tutta la giornata di domenica bancherelle di artigiani e hobbisti animeranno le vie del centro storico, assieme agli stand delle associazioni. In piazza Italia sarà inoltre presente un angolo tutto dedicato ai più piccoli con giostre, iniziative ludiche a cura del Comitato genitori e un punto ristoro.

VITTUONE - Sabato riapre il Parco di via Gramsci

Sono giorni di grandi riaperture per le aree verdi di Vittuone. Dopo il taglio del nastro al Parco della Resistenza lo scorso 25 aprile domani, sabato 4 maggio, sarà la volta del Parco di via Gramsci, che riaprirà i battenti al termine dei lavori di riqualificazione partiti lo scorso anno.

Numerosi gli interventi eseguiti per migliorare la fruizione dell’area, tra cui l’installazione di nuovi giochi inclusivi utilizzabili anche da bambini diversamente abili, e pavimentazione antitrauma, per la sicurezza dei bambini, il rifacimento dei vialetti interni e la collocazione delle nuove panchine. Nei primi mesi del 2023 è stato inoltre installato un nuovo castello multigioco a torrette ed eseguito un intervento di potatura del verde.

L’inaugurazione ufficiale del parco avverrà alle ore 16, all’interno delle celebrazioni per la Festa di Santa Croce. Quella di via Gramsci non sarà però l’ultima area verde a rivedere la luce in questi mesi. A breve dovrebbe infatti riaprire il Parco Lincoln, dove lo scorso anno erano stati anche qui installati giochi inclusivi con pavimentazione antitrauma, nuove panchine e demolita la vecchia fontana

Ultimo in termini di tempistiche ma non meno importante infine è il Parco delle Mamme, per il quale sarà previsto un vero e proprio rifacimento totale dell’arredo urbano e del verde dopo l’installazione del sistema di videosorveglianza e di automazione.

MARCALLO CON CASONE - Sabato l’inaugurazione dei nuovi ambulatori

Tutto pronto per l’inaugurazione dei nuovi poliambulatori comunali di via Roma 19, la cui ristrutturazione è stata resa possibile grazia a un finanziamento regionale.

La cerimonia ufficiale si terrà domani, sabato, alle 11, alla presenza dell’Amministrazione comunale, che sulla riapertura della struttura aveva commentato: «È il tassello che mancava per riprendere e potenziare le diverse attività sempre nel segno della qualità. Come richiesto nella gara pubblica saranno mantenuti i servizi già in essere: il centro prelievi, potenziato con l’apertura del venerdì che si somma ai giorni già operativi del mercoledì e sabato; le visite specialistiche e l’uso dell’ecografo».

Oltre ai medici di medicina generale la nuova struttura ospita i servizi di medicina specialistici a cura dello Studio DAM. Tra le specialità disponibili da subito troviamo psicologia, ostetricia, cardiologia, dermatologia, otorinolaringoiatria e fisioterapia.

OSSONA - Sabato sera lo spettacolo “La messa non è finita”

Il Comune di Ossona insieme alla Pro Loco Morus Nigra in collaborazione con l’equipaggio di terra ResQ ha organizzato per la serata di domani, sabato, a partire dalle ore 21 all’auditorium «Uniti d’Italia» lo spettacolo «La messa non è finita».

Una serata di storie attuali e Resistenza che sarà portata in scena dalla compagnia Scenaquattordici Teatro.

L’ingresso alla serata sarà libero e aperto a tutti.

ARCONATE - L’inaugurazione della farmacia: sarà scoperta la targa per il dottor Bison

Dopo il taglio del nastro di Villa Maggiolini, ora è la volta dell’inaugurazione della nuova farmacia comunale di via Varese 2, prevista per domani, sabato, alle 16.30. Nell’occasione sarà scoperta una targa in onore del dottor Flavio Bison, indimenticato medico di medicina generale in paese, morto nel febbraio 2021 a 63 anni, vittima della seconda ondata di Covid, quella che per il nostro territorio è stata la più drammatica.

PARABIAGO - I tram di Giovanni Rombi in mostra

Gli scatti acquarellati del fotografo Giovanni Rombi al centro della mostra a Villa Corvini. Torna l’appuntamento con le mostre a cura della Fondazione Carla Musazzi, attraverso il lavoro originale proposto da Rombi. I tram, in particolare, hanno fatto parte del campo d’azione dell’artista.

L’appuntamento è per dopodomani, domenica, e per il 12 e il 19 maggio, dalle 14.30 alle 17.30. L’ingresso è libero.

CASTANO PRIMO - Sulle ali della fantasia

Un nuovo evento musicale. E’ quello previsto per domani, sabato, alle 21.15, all’Auditorium Paccagnini. «Sulle ali della fantasia» sarà un vero e proprio viaggio nella musica, che unirà la dimensione cinematografica con quella musicale stessa. Come? Attraverso la proposta delle più amate colonne sonore Disney che serviranno a celebrare proprio il centenario della famosa casa di animazione. Nel teatro di piazza 25 Aprile fervono i preparativi in vista di questa manifestazione, al centro della quale ci sarà il Corpo musicale Santa Cecilia. La banda del paese si appresta infatti a intrattenere il pubblico propronendo le sonorità che hanno contraddistinto il periodo dell’infanzia dei castanesi ma non solo.

L’ingresso alla serata sarà libero, fino a esaurimento posti.

NERVIANO - «Profili di nonna»

E' questo il nuovo progetto che vede protagonista la compagnia teatrale dei «Sottopalco »Aps, evento

pensato in collaborazione con il maestro Andrea Dellavedova dell'associazione Coro Laudamus e con il soprano Barbara Pariani. L'appuntamento è per domani, sabato, alle 21, nella sala del Bergognone.

«Sull’onda delle precedenti edizioni di “Ti racconto un’opera”, versione teatrale di opere liriche, il nuovo spettacolo sarà una storia-concerto, composta da numerosi "cammei" con incisi diversi volti femminili - racconta la regista Patrizia Nardin in merito alla nuova iniziativa - Protagoniste le donne, da quelle che hanno ispirato le composizioni e le opere di scrittori e compositori illustri a quelle che, nella vita reale, hanno lasciato un’indelebile una traccia di sé».

L’ingresso è gratuito.

Altro evento in paese è la mostra mostra«Dee & Muse - In dialogo con Bergognone». giunta alla sua terza edizione, aperta gratuitamente al pubblico fino a martedì, ha visto la presentazione dell'artista Daniel

Sali, creatore di opere d’arte che esaltano le donne, usando AI (intelligenza artificiale) e Profumi d’autore.

RESCALDINA - Weekend ricco di novità a Rescaldina

La contrada Rescalda ha in programma per domani, sabato, un evento molto inusuale; dalle 18 via al grande torneo di «Calciobalilla» in Piazza Europa al quale potrà partecipare chiunque, e sarà un’occasione, per la contrada, per iniziare a fare delle selezioni per il Palio 2024; durante la serata Bar Europa e La vecchia bottega collaboreranno con gli organizzatori per imbandire un’apericena con di musica. L’altro evento sarà invece domenica: pulizia dei boschi, promossa dagli Amici del Rugareto, Comune di Rescaldina e Gev della Lombardia; chiunque potrà partecipare e ci sarà la possibilità, oltre che di ripulire alcune zone boschive del paese anche di capire i veri problemi del degrado ambientale e contrastare l’abbandono dei rifiuti; i ritrovi per Rescaldina saranno il parcheggio di Via Nenni e il parcheggio in via Monza, angolo con via XI Settembre; ritrovo previsto per le 9.30.

SAN VITTORE - Via all'edizione 2024 di «Desiderium harmoniae»

Rassegna di eventi promossa dall'assessorato alla Cultura. Si inizia domenica quando, alle 17, in chiesa parrocchiale, si potrà assistere al concerto dell'Orchestra di Bellagio e del Lago di Como con Sinfonia

n 1 in Mi bemolle maggiore Kv 16 di Mozart e Sinfonia Concertante Kv 364 in Mi bemolle maggiore per violino e viola Ad esibirsi saranno Luca Maggioni alla viola e Barbara Kruger al violino, diretti dal maestro Alessandro Calcagnile per un evento a cura dell'associazione Il setticlavio.

ABBIATEGRASSO - Sport nei parchi

La rassegna Sport nei Parchi prosegue con diversi appuntamenti presso il Parco della Darsena in via Tommaso Grossi, i prossimi:

Venerdì 3 maggio - ore 17,00 – YOGA

Sabato 4 maggio - ore 10,00 – PALLAVOLO – RUGBY – NORDIC WALKING

Sabato 11 maggio – ore 10,00 - PALLAVOLO – RUGBY – NORDIC WALKING

Sabato 11 maggio – ore 16,00 - YOGA

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore che presenzierà durante l'attività.

Trekking a Colori

I Servizi Bibliotecari Culturali e Turistici del Comune di Abbiategrasso propongono una serie di visite guidate gratuite per far conoscere la i luoghi più significativi della città a chiunque lo desideri, con un appuntamento al mese: Sabato 4 maggio 2024: Habiate tra Castello e Basilica di S. Maria Nuova.

Sarà una passeggiata a ritmo dolce, accompagnata da brevi spiegazioni di alcuni tra i monumenti più significativi di Abbiategrasso, ovvero il Castello Visconteo e la Basilica di S. Maria Nuova, ma non solo.

Ritrovo all’interno del cortile del Castello Visconteo, Piazza Castello 9 - Abbiategrasso

Durata 90 minuti circa. La visita è gratuita, previa prenotazione. Sono previsti due turni di visita sabato 4 maggio: alle ore 10.30 e alle ore 15.00

GAGGIANO - La scienza in piazza

Sabato 4 Maggio 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in Piazza Daccò: "La scienza in Piazza"

Organizzato dall'Istituto Comprensivo di Gaggiano, con il patrocinio del Comune di Gaggiano.

Domenica 5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro Socio Sanitario: LA GINNASTICA DEL NEONATO, un incontro dedicato alle fasi psicomotorie del bambino da 0 a 18 mesi.

Organizzato dallo Studio di Osteopatia della dott.ssa Furlan, con il patrocinio del Comune di Gaggiano,