Sfiorata la rissa tra 40 ragazzi in centro, sul posto Polizia Locale e Polizia di Stato

Sfiorata la rissa tra 40 ragazzi in centro a Legnano. Gli agenti e i poliziotti sono riusciti a sedare gli animi.

Sfiorata la rissa tra 40 ragazzi in centro

Un primo tentativo di alzare le mani e la voce intorno alle 16.30, poi un secondo alle 18. Momenti di tensione quelli che si sono vissuti questo pomeriggio in pieno centro a Legnano. Un gruppo di giovani, e pare anche con la presenza di minorenni, decisamente esagitati, ha seminato il caos: la rissa è stata sfiorata, provvidenziale l’intervento della Polizia Locale e della Polizia di Stato che sono arrivati subito sul posto non appena ricevuta la segnalazione di quanto stava accadendo.

A detta di alcuni testimoni alcuni giovani sarebbero stati colpiti da alcuni altri con cui stavano litigando, fatto questo non confermato da chi sta indagando. Tanti i ragazzi che sono stati fermati e sono in corso le procedure di identificazione.

Da ricordare che, subito dopo il lockdown di marzo, in centro era scoppiata una violentissima lite poi risolta dalla Polizia di Stato e sempre in quei giorni due gruppi di giovani si erano affrontati nel vicino Parco Falcone e Borsellino.

Nei giorni scorsi una maxi rissa, con coinvolti 40 ragazzi, era scoppiata a Bollate.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE