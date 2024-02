Sei persone intossicate dal monossido di carbonio (anche due bambini)

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti questa mattina, 23 febbraio, nel comune di Ossona in una villetta al piano terra di via Marconi 83, per prestare soccorso a sei persone rimaste intossicate ( fra cui due bambini ) dopo aver inalato monossido di carbonio.

Sei persone intossicate dal monossido di carbonio

I sei intossicati, soccorsi tempestivamente dagli uomini del Distaccamento di Inveruno, sono stati trasportati dal personale del 118 in codice giallo all'Ospedale di Magenta per le cure necessarie. Il personale VVF ha svolto subito dopo le operazioni di bonifica della zona interessata.

Fra le ipotesi dell'intossicazione al vaglio degli esperti, anche il malfunzionamento della caldaia.