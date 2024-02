Una donna di 58 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo che è stata investita dalla sua stessa auto nel corsello dei box a Rho.

Investita dalla sua auto parcheggiata: grave una 58enne

Ha lasciato l'auto con la portiera aperta sulla rampa dei box del condominio di via Bettinetti a Rho dove abita. L'auto per cause in corso d'accertamento si è mossa e la donna è stata investita. Attimi di paura per una 58enne soccorsa dall'auto medica e dai volontari di Rho Soccorso.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è cosciente ed è stata trasportata in ospedale. L'incidente è avvenuto di fronte all'oratorio San Carlo.