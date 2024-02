Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024

PARABIAGO Domani il concerto della Battaglia di Parabiago

E’ tutto pronto per l’appuntamento previsto per domani, sabato, a partire dalle 21, nella Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso di Piazza Maggiolini. Si tratta del concerto celebrativo del corpo musicale San Lorenzo che vedrà la direzione del maestro Giovanni Savastio. A presentare la serata sarà Enrico Walter Caccia. Il programma prevede una parte dedicata alla musica classica, nella quale il Corpo Musicale San Lorenzo eseguirà estratti di opere di grandi compositori quali Puccini, Wagner e Tchaikovsky. Nella seconda parte si potranno ascoltare brani moderni con composizioni per banda, colonne sonore di famosi film e brani di cantautori celebri come Fabrizio De Andrè e Eric Clapton.

SAN GIORGIO SU LEGNANO Giovani in fermento: arriva la grande festa

Domenica 25 febbraio dalle 15 in Oratorio San Filippo Neri di via Roma 5 si svolgerà il grandissimo evento «Crescere insieme Sangiorgio» a cura di: scuola dell’infanzia «Arcobaleno dei bambini», Cooperativa Albatros, Cooperativa La Ruota, Cooperativa Elaborando, Hakuna Matata, U.S. Sangiorgese atletica, ASD Calcio San Giorgio 1998, scuola primaria G. Rodari, scuola secondaria G. Ungaretti, Comune di San Giorgio. Durante il pomeriggio saranno presenti tanti stand e attività dedicate ai bambini tra i 3 e i 17 anni. Al punto ristoro, inoltre, sarà possibile fare merenda tutti insieme.

ABBIATEGRASSO: BibliotEque Agenda 2030

Dal 24 febbraio al 24 marzo 2024 la Biblioteca civica “R. Brambilla”, in collaborazione con Fondazione per leggere organizza la Mostra BibliotEque Agenda 2030. La mostra sarà inaugurata sabato 24 febbraio alle ore 16. Si tratta di una mostra itinerante, messa a disposizione delle biblioteche grazie ad un finanziamento ricevuto dal Ministero della Cultura sul fondo per la promozione della lettura, ed è composta da 8 pannelli espositivi, corredata da materiale informativo da diffondere ai propri utenti.

-Abbiate guitar Festival. Nella città di Abbiategrasso, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, si propone la prima edizione di un festival dedicato al repertorio per e con chitarra, con musicisti dal curriculum internazionale di alto livello. L’evento si svolgerà nelle date di venerdì 23 febbraio, 1° marzo e 8 marzo 2024, alle ore 21, presso i Sotterranei del Castello Visconteo e comprenderà tre concerti gratuitamente offerti al pubblico, anche nell’ambito dell’800MusicaFestival che giunge alla sedicesima edizione. Primo appuntamento venerdì 23 febbraio alle 21 con il concerto di Marco Battaglia “Quando Mazzini suonava la chitarra”.

-Incontri letterari. Nuovo appuntamento con la 28esima edizione degli Incontri letterari di Iniziativa Donna. Domenica, 25 febbraio, ci sarà l’ultimo incontro della rassegna con la scrittrice Roberta Schira che presenta «I fiori hanno sempre ragione», alle 10.30 nella sala consiliare del Castello Visconteo. A dialogare con la scrittrice il poeta Riccardo Magni.

CORBETTA: «Cromatismi emotivi»

Proseguirà fino a domenica 3 marzo la mostra «Cromatismi emotivi» di Alessandra Gornati sala Artemisia Gentileschi (ex Sala delle Colonne) di Corbetta. L’esposizione, che ha il patrocinio del Comune, potrà essere visitabile gratuitamente da chi lo vorrà dal lunedì al venerdì nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18, mentre la domenica in mattinata dalle 10.30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.

SANTO STEFANO TICINO: Strade pulite

Tornano gli appuntamenti con la pulizia delle aree verdi di Santo Stefano insieme al gruppo di volontari Strade Pulite. L'appuntamento è per domenica dalle 10 alle 12, quando verranno ripulite via Verga e via Piave.

ROSATE: «Incanti – storie di libri ed altre magie»

Sabato 24 febbraio 2024. Nel nuovo Centro Civico Morosini-biblioteca comunale don Luigi Negri , sabato 24 febbraio alle 15.30 lo spettacolo di magia per bambini dal titolo «Incanti – storie di libri ed altre magie». In serata alle 21 sarà protagonista la compagnia teatrale Cheproblemacè con lo show «Uno , nessuno, centomila».

-Domenica, 25 febbraio la giornata riserverà due importanti eventi. Il primo alle 16.30 sarà ospiti uno dei più grandi esperti della famiglia reale inglese, il giornalista è scritto Antonio Caprarica, che presenterà il suo libro «Carlo III, il destino della corona; alle 21 protagonista la musica, con il pianista Carlo Balzaretti, che presenterà «Buster Keaton: spite marriage 1929 – cinema muto & live musi».

RESCALDINA: Cineforum, Pulp fiction

Rescaldina ricca di eventi questo fine settimane. Si inizia oggi, venerdì: alle 21, nell’auditorium comunale di via Matteotti, torna il cineforum dedicato agli adulti: verrà proiettato il capolavoro di Quentin Tarantino «Pulp Fiction». Domenica, alle 16, nuovamente in auditorium si terrà il cineforum dei

bambini con il film «Dungeos&Dragos, L’onore dei ladri». Domenica, alle 15.30 al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, si esibiranno i bravi attori degli «Amici del musical”» con «Follia» il loro ultimo spettacolo: il ricavato verrà donato all’associazione Mondo Charge, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Una trasferta all’insegna della solidarietà.

SAN VITTORE: «Cinque Mulini studentesca»

Tutto pronto per la 28esima edizione della «Cinque Mulini studentesca», la famosa corsa campestre riservata alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Sarà una «special edition» in attesa della gara internazionale dei big, che si correrà il 16 novembre. E per la gara degli studenti, in programma domani, sabato, vi è una novità: la staffetta mista «tra gender» con ragazzi e ragazzi insieme, che prenderà il posto della tradizionale gara divisa tra maschi e femmine.

È, inoltre, confermata durante la manifestazione la gara per i ragazzi disabili e tra loro ci saranno atleti che hanno partecipato anche alle paraolimpiadi e a vari campionati nazionali ed europei.

Come tradizione, le gare si svolgeranno nell’area del Vallo Mulino Meraviglia, in via 24 Maggio, con un percorso che si sviluppa tra i prati e che sfioreranno «La curva del gelso», inaugurata proprio la

settimana scorsa in occasione di «Green day», la mattinata che ha visto protagoniste le classi terze delle scuole medie sanvittoresi (coi ragazzi che, muniti di pinze e sacchetti, hanno ripulito il percorso della gara dai rifiuti abbandonati).

Domenica sarà invece la volta della gara riservata alla categoria Mf, Mm50 e Mm30-40-45. Il 17 novembre invece, sarà la volta della corsa di big: in scena infatti la 92esima edizione della Cinque Mulini dedicata agli atleti di fama internazionale, con l'immancabile passaggio tra i mulini.

CANEGRATE: Flash mob per la Pace

Approda in paese il flash mob per la pace. Domani, sabato, alle 17.30 davanti al municipio di via via Manzoni, si svolgerà una nuova manifestazione per chiedere lo stop delle guerre. Un evento promosso dal Comune e dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Canegrate. Durante il pomeriggio sarà presente anche il Corpo musicale cittadino Canegrate del presidente Matteo Iametti.

CANEGRATE: Un emozionante incontro con «La signora delle comete» Amalia Ercoli Finzi.

Oggi, venerdì, alle 21, in aula consiliare si terrà un incontro con Finzi per ripercorrere le tracce più salienti dell'avventura dell'esplorazione spaziale. Amalia è stata la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, è stata un’accademica, una consulente Nasa, Esa ed Asi. In contemporanea, dalle 20 alle 23 nella buvette si terrà la mostra fotografica «Cosa ci resta della luna» organizzata dal Circolo Acli Canegrate, Volti Ambrosiani, Il Sorriso -Vita e salute, Il Gelso e l’Associazione Alcide De Gasperi di San Vittore Olona.

LEGNANO: Viaggi interstellari

I viaggi interstellari sono solo fantascienza o almeno teoricamente possibili? Quali distanze ci separano da «reali» pianeti extrasolari? E da «potenziali» civiltà aliene?

Se ne parlerà stasera, alle 21, nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego nel corso della conferenza di astronomia promossa da Antares con il patrocinio del Comune. In qualità di relatore interverrà l’astrofisico Elia Cozzi, che ha operato tra l’altro come astronomo residente all’Osservatorio astrofisico Guillermo Haro in Messico. Nel suo New Millennium Observatory di Mozzate effettua misurazioni astrometriche di asteroidi e dà la caccia a supernove extragalattiche.

LEGNANO «Palio di Legnano: la corsa ippica delle contrade»

È il tema della conferenza ippica promossa dalla contrada San Bernardino per la serata di oggi, venerdì.

L’appuntamento è per le 19.30 al maniero di via Somalia per un aperitivo di benvenuto, alle 20.15 seguirà la presentazione dei relatori (il cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, l’allenatore Luciano Vitabile, i medici veterinari Elettra Merlini e Marco Salvadori). A moderare l’incontro sarà il giornalista e cronista sportivo Sandro Marranini.

L’accesso sarà libero ma è raccomandata la prenotazione via via email a segreteria@contradasanbernardino.it o via Whatsapp al 340.0558011.

LEGNANO «Le parole di Babele»

Open day della Scuola di Babele (via Mazzini 5) dalle 15 alle 18. L'iniziativa è promossa nell'ambito della Settimana dell'intercultura, in corso in città da lunedì 19 febbraio. Dalla lingua madre all’italiano le parole saranno pronunciate in tutte le lingue. Seguirà la proiezione del docu-film «Il sogno di Babele». Ingresso libero senza prenotazione.

VILLA CORTESE: Una giornata dedicata alla filosofia in Comune

Domani mattina, dalle 10 alle 12 per i bambini dagli 8 ai 12 anni, e nel pomeriggio, dalle 15 alle 17 per i teenager, si terrà un doppio evento organizzato dall'assessorato alla cultura. «L'enigma del visibile» è un atelier di filosofia per bambini e ragazzi. Dall’Amministrazione spiegano così i motivi che hanno spinto ad allestire questo evento:

«Questi due laboratori vogliono essere un momento di riflessione e di confronto per le nostre nuove generazioni – spiega l'assessore Anna Benetazzo - I giovani, con la guida di Claudia Bossi, insegnante e laureata in filosofia, avranno modo di scoprire il tema del visibile e dell'invisibile. Credo sia importante fornire momenti come questi per dar modo di stimolare una coscienza critica. Sono molto contenta che il nostro evento faccia parte di "Filosofarti", un festival molto rinomato e che offre un ventaglio ampio di iniziative». «Un laboratorio di filosofia - sostiene la conduttrice Claudia Bossi - è un eccellente strumento per comprendere i meccanismi di funzionamento del mondo e ha lo scopo di coltivare l'arte del domandare».

BUSTO GAROLFO: Festa del Superlettore

Per tutti i bambini dai 5 anni in su, inizierà alle 15 nell’ex sala consiliare la Festa del Superlettore, durante la quale RadiceTimbrica Teatro eseguirà una lettura animata, accompagnata da musica e illustrazioni, di quattro storie incentrate sull’amore e il rispetto per il mondo, gli altri e sé stessi, dopodiché verranno premiati i Superlibri e i Superlettori 2023.

BUSTO GAROLFO: Galà dello sport

Dalle 21, la Sala don Besana della BCC ospiterà il secondo Gran Galà dello Sport, presentato da Sergio La Torre, in cui verranno consegnati i riconoscimenti per i meriti sportivi dello scorso anno.

CUGGIONO - Torna il mercatino Caritas

«Ogni anno riceviamo abiti, accessori e oggetti per la casa che non vengono più utilizzati ma ancora in buono stato, che la gente sceglie di lasciare a chi ne ha bisogno piuttosto che gettare via - hanno spiegato i volontari - Tra questi, ciò che non si è riusciti a distribuire gratuitamente viene messo a disposizione di chi non può permettersi grandi acquisti ma è in grado comunque di fare un’offerta in cambio di un abito o altro oggetto che a noi è stato donato. Ovviamente l’offerta è simbolica, altrimenti cesserebbe lo scopo dell’aiuto, e il ricavato verrà poi destinato a scopi benefici». Dietro il lavoro dei volontari c’è l’intento di dare un senso di dignità al gesto che si compie ritirando quell’oggetto o abito.

Il mercatino si terrà domani e dopodomani dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 nella sede Caritas di via Grandi.

Domenica 25 febbraio dalle 15 in Oratorio San Filippo Neri di via Roma 5 si svolgerà il grandissimo evento «Crescere insieme Sangiorgio» a cura di: scuola dell’infanzia «Arcobaleno dei bambini», Cooperativa Albatros, Cooperativa La Ruota, Cooperativa Elaborando, Hakuna Matata, U.S. Sangiorgese atletica, ASD Calcio San Giorgio 1998, scuola primaria G. Rodari, scuola secondaria G. Ungaretti, Comune di San Giorgio.

Durante il pomeriggio saranno presenti tanti stand e attività dedicate ai bambini tra i 3 e i 17 anni. Al punto ristoro, inoltre, sarà possibile fare merenda tutti insieme.