Scoppia incendio nella cantina, serata di paura

Incendio nella cantina di una palazzina a Canegrate.

Incendio nella cantina, serata di paura

Prima il fumo, poi le fiamme. Sono quelle che si sono sprigionate in una cantina di una palazzina di via Merati a Canegrate, a due passi dalla stazione ferroviaria e dal municipio. E' quanto successo ieri sera, martedì 26 settembre 2023, poco prima delle 19.30. Ad accorgersi di quanto stava succedendo sono stati alcuni dei residenti che hanno lanciato l'allarme.

I soccorsi e l'evacuazione

Sul posto è arrivata immediatamente la Polizia locale insieme a diverse squadre dei Vigili del fuoco con due mezzi arrivati da Legnano e altrettanti dai volontari di Inveruno. Una decina di famiglie (per un totale di circa 30 persone) sono state evacuate temporaneamente che non potevano più restare nei loro appartamenti in quanto le fiamme, avendo intaccato il contatore, avevano creato un black-out. Mentre proseguono le indagini per capire le cause dell'incendio, le famiglie hanno poi fatto ritorno nelle loro case. Sul posto anche l'ambulanza del 118 ma nessun ferito.