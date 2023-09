Una vicenda che ha dell’irreale, ma che è successa lunedì pomeriggio 18 settembre 2023 ad Abbiategrasso quando i pompieri sono intervenuti per... una grigliata di carne.

Griglia della carne: arrivano i pompieri

Erano quasi le 17 quando da una struttura abbandonata si vede fuoriuscire del fumo e si sente puzza di bruciato.

I residenti della zona, siamo a Castelletto di Abbiategrasso in via Milano, per intenderci vicino alla caserma dei Carabinieri, chiamano i soccorsi per la paura che possa scoppiare un incendio in una casa ormai disabitata e coinvolgere altre strutture. Sul luogo arrivano in pochi minuti due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso, un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.

La griglia abusiva su un carrello del supermercato

I pompieri entrano nell’immobile, la casa del custode delle acque del Naviglio, da anni abbandonata e in stato di degrado, quando si trovano di fronte un uomo che sta grigliando della carne su un carrello del supermercato.

L’uomo 63 anni di origine senegalese, senza fissa dimora e abusivo in quella abitazione pericolante, si era rifugiato lì per cucinare la sua cena e ripararsi dal temporale che stava giungendo sulla città.

Non è stato necessario né l'intervento dei pompieri né quello dei sanitari. Per ulteriori controlli l’uomo è stato accompagnato dai militari nella vicina caserma dei carabinieri.