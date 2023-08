Scomparso dopo il turno di lavoro: si cerca Simone Bisci

L'appello sui social della compagna di Simone Bisci, 29enne di Rho scomparso da ieri sera, venerdì 11 agosto.

L'appello per trovare Simone Bisci

Ricerche in corso per ritrovare Simone Bisci. La famiglia non ha più sue notizie dalle 17 di ieri, quando ha finito il turno di lavoro alla Pirelli di Bollate. La compagna ha scritto un appello sui social nella speranza che qualcuno lo abbia visto, o che incontrandolo possa avvertire le forze dell'ordine al 112.

L'ultima traccia dei suoi movimenti, tramite il gps, lo ha segnalato a Macherio, in provincia di Monza e Brianza.