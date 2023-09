Scivola in scooter e finisce contro la scultura del cavallo

Scivola in scooter e si schianta contro la scultura del cavallo a Cerro Maggiore.

Scivola, con lo scooter contro la rotonda del cavallo

Tra le vie Colombo e Boccaccio di Cerro Maggiore vi è una rotonda speciale: quella raffigurante un cavallo. Era stata inaugurata nel giugno 2009 (nella foto): opera di Giacinto Caccia, denominata "Il cavallo e l'uomo" (realizzata in ferro su un basamento di cemento armato) è un tributo al cavallo, simbolo di potenza e vittoria. Ed è contro questa rotatoria che si è schiantato, questa notte, un motociclista 36enne, di Origgio. Erano circa le 4.30 quando l'uomo, in sella al suo grosso scooter, stava per rientrare a casa. Doveva recarsi a Milano ma l'autostrada A8 era chiusa per lavori. Così si è messo a percorrere le strade interne di Cerro: ma, arrivato sulla rotonda, è scivolato andando a finire contro il monumento.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati l'ambulanza della Croce bianca di legnano e i Carabinieri. Il 36enne ha riportato alcune contusioni ed è stato portato, in codice giallo, all'ospedale Sacco di Milano.