Scontro auto-moto, ferito un 16enne

Incidente tra auto e moto in via Marconi a Parabiago: soccorso un giovane di 16 anni.

Lo scontro in via Marconi

Lo scontro tra i due mezzi si è verificato questa mattina, intorno alle 9, in via Marconi a Parabiago, e ha fatto subito scattare l'intervento. in codice rosso, dei soccorsi.

Sul posto ambulanza e automedica: cure ancora in corso

Sul posto, a soccorrere la persona rimasta ferita, un ragazzo di 16 anni, è arrivata l'ambulanza del Rho Soccorso, insieme all'automedica. Nel frattempo sono stati allertati anche i Carabinieri. Le condizioni del giovane sono apparse abbastanza gravi. Al momento sono in corso tutte le medicazioni del caso.