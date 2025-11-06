Schianto auto-moto: morto un 33enne

È morto all’ospedale di Legnano, dov’era stato portato in condizioni disperate, il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri, mercoledì 5 novembre, sulla Strada provinciale 34 a Inveruno.

Incidente a Inveruno: morto motociclista di Cuggiono

A perdere la vita è stato Antonio Pagani, 33 anni, residente a Cuggiono. Il giovane procedeva in sella alla sua moto, una Suzuki di grossa cilindrata, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17.30 e sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate e l’automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco. Nonostante la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano e numerosi tentativi di rianimazione, i medici non sono riusciti a salvarlo: il suo cuore ha cessato di battere intorno alle 20.

È la seconda vita spezzata sull’asfalto in soli due giorni

A ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertarne le responsabilità saranno ora gli uomini dell’Arma della Compagnia di Legnano. Si tratta del secondo centauro morto in pochi giorni sulle strade del Legnanese: nella prima mattina di martedì 4 novembre Luca Ciampi, un 67enne di Busto Arsizio, è infatti rimasto vittima di un incidente sull’autostrada A8 all’altezza di Legnano. L’uomo è finito sull’asfalto ed è stato travolto dal camion che procedeva dietro di lui. Inutili i soccorsi.