Scontro tra un’auto e una moto: un morto, chiuso un tratto della A8

Il tratto dell’Autostrada A8 compreso tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano, è stato temporaneamente chiuso al traffico per un incidente che è costato la vita a una persona.

Tratto chiuso

Alle 7.30 circa, sull’Autostrada A8 Milano-Varese, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 17.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico transita su una corsia e si registra 1 chilometro di coda. Inoltre, si segnalano 6 chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Castellanza.

Agli utenti provenienti da Varese diretti verso Milano, si consiglia di prendere l’allacciamento con la A36 Pedemontana, percorrere la A9 Lainate-Como-Chiasso e rientrare in A8 alla stazione di Legnano.

Il sinistro

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45 e ha interessato un’auto e una moto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti, in codice rosso, i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2ª Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Il sinistro ha coinvolto due persone, una delle quali ha perso la vita.