Scaricato in ospedale, muore poco dopo: era stato accoltellato durante un furto in abitazione

Il proprietario di casa ha trovato i malviventi: dopo aver preso diversi pugni ha accoltellato uno dei complici

Sorpreso in casa dal proprietario, un ladro 30enne è stato accoltellato. Fuggito con il complice viene lasciato davanti all’ospedale di Magenta dove muore poco dopo.

Furto in abitazione: il proprietario di casa lo accoltella. Muore in ospedale

Alle 11 di questa mattina, 14 gennaio 2025, due uomini sono entrati in una abitazione di Lonate Pozzolo dopo aver scassinato la porta. Dentro però hanno trovato il proprietario di casa che prima hanno colpito con diversi pugni al volto: l’uomo ha colpito con una coltellata uno dei ladri. A quel punto i malviventi hanno deciso di fuggire e salire a bordo di una macchina dove era presente un complice.

Il ferito è stato portato fino all’ospedale di Magenta dove è stato abbandonato: poco dopo è deceduto a causa della ferita riportata.

I Carabinieri di Busto Arsizio stanno indagando su quanto accaduto.