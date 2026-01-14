Scaricato davanti all’ospedale con una ferita al petto, muore poco dopo

È successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Gravemente ferito, è stato scaricato davanti all’ospedale ed è morto poco dopo.

Muore dopo essere stato scaricato davanti all’ospedale con una ferita al petto

È successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio, a Magenta. Un uomo, dell’apparente età di 30 anni, è stato lasciato davanti al Fornaroli, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il suo cuore infatti ha cessato di battere poco dopo. A causare il decesso sarebbe stata una profonda ferita al petto.

L’uomo, sulla trentina, non è ancora stato identificato: indagano i Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che hanno subito avviato le indagini per risalire al riconoscimento della vittima e per ricostruire quanto accaduto.