Scappa dopo l’incidente davanti al commissariato: la Polizia lo ha identificato

Scappa dopo l’incidente con lite davanti al commissariato di Legnano: il giovane è stato rintracciato dalla Polizia di Stato.

Scappa dopo lo schianto, poliziotti in azione

Giovedì 20 maggio 2021, intorno alle 18, si era osservata una scena surreale in via Gilardelli a Legnano, proprio davanti al commissariato cittadino. Due auto che, per motivi da accertare, si erano scontrate: poi due delle persone coinvolte avevano iniziato a litigare violentemente, tanto da venire quasi alle mani. E poi un’altra persona che, inserita la retro, aveva colpito una terza vettura per poi scappare a piedi.

L’intervento della Polizia

Il giovane si era dato alla fuga, i poliziotti erano subito usciti dal commissariato per accertarsi di quello che stava accadendo. E avevano iniziato a raccoglierlo. Di oggi la conferma della notizia che il ragazzo in fuga è stato identificato dagli agenti: le indagini sono ancora in corso, per chiarire ogni minimo dettaglio di quanto accaduto.