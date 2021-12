San Magno piange lo storico priore Marco Borroni

Oggi il funerale

Lutto a Legnano per la scomparsa dell'apprezzato imprenditore molto vicino ai bisogni della contrada rossobiancorossa.

San Magno in lutto per la scomparsa di Marco Borroni.

A dare notizia della sua morte, "con profonda tristezza", è proprio la contrada rossobiancorossa, della quale Borroni è stato storico priore.

"Per anni è stato molto vicino alle iniziative e ai bisogni della contrada" ricordano dal maniero di via Berchet, e i rossobiancorossi si uniscono al dolore dei suoi cari. Imprenditore molto apprezzato e conosciuto in città, tifoso lilla, negli anni ’80 Borroni è stato anche accompagnatore del Legnano calcio. I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 3 dicembre 2021, con inizio alle 14, nella chiesa di San Domenico.