Salme distrutte, prosciolto il vigile

Salme distrutte in Calabria, prosciolto l'agente di Polizia locale di Cerro Maggiore che era stato arrestato.

Un'altra buona notizia per Francesco Falleti, agente di Polizia locale di Cerro Maggiore, residente a Legnano, che era rimasto coinvolto nell'operazione "Aeternum" dei Carabinieri che aveva portato a scoprire la distruzione di centinaia di salme nel cimitero di Cittanova, in Calabria per una "gestione parallela" ed illecita del cimitero. Falleti era finito tra gli arrestati, per lui erano stati poi disposti i domiciliari che erano stati poi revocati e Falleti era tornato libero. Ora la svolta: l'agente è stato infatti prosciolto dalle accuse.

L'operazione

Da quanto accertato dai militari, erano state oltre 460 le salme di cui si erano perse le tracce (soppresse o distrutte): gli indagati agivano per creare così spazi per nuove sepolture.