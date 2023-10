Salme distrutte, niente più domiciliari per il vigile

Il vigile di Cerro Maggiore arrestato e finito ai domiciliari con l'inchiesta "Aeternum" ora è libero in attesa del processo.

Vigile arrestato, stop ai domiciliari

Niente più arresti domiciliari per Francesco Falleti, il vigile di Cerro Maggiore finito nell'inchiesta "Aeternum" che, nelle scorse settimane, aveva portato all'arresto di 16 persone (70 gli indagati) con l'accusa di aver avviato una "gestione parallela", ed illecita, del cimitero di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria (i fatti contestati a Falleti risalgono al 2020 quando era in servizio proprio in quel paese). Nei guai anche l'ex custode e i tre imprenditori locali così come cinque medici legali, tre agenti di Polizia locale e un sacerdote. Pare che siano oltre 460 le salme di cui si sono perse le tracce (come detto soppresse o distrutte). Ora il vigile cerrese attenderà di affrontare il processo da uomo libero.

Parla l'avvocato difensore

Sulle novità relative a Falleti, interviene l'avvocato difensore Lorenzo Iamundo: