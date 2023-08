Sabato pomeriggio i funerali di Francesca Tibaldi

Si terranno domani pomeriggio, sabato 12 agosto, a Cornaredo i funerali di Francesca Tibaldi.

Funerali

Sabato 12 agosto, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale cornaredese dei Santi Giacomo e Filippo verrà celebrata la cerimonia funebre. Francesca, figlia di due storici commercianti cornaredesi, ha perso la vita nella serata di mercoledì 9 agosto, a causa di un incidente accadutole mentre rientrava da una gita in Val Brembana ai Laghi Gemelli, località Roncobello. Il suo corpo è stato ritrovato e recuperato, dopo una notte di ricerche, in un crepaccio. La caduta di un centinaio di metri non le ha lasciato scampo. Francesca era insieme a tre amici residenti ad Arluno, fra cui una coppia di commercianti cornaredesi. Dopo la gita nella zona del rifugio dei Laghi Gemelli, il gruppetto era pronto per fare rientro. Una strada, quella per tornare alle automobili, su cui la comitiva a seguito di una sosta si è spezzettata, con Francesca che ha anticipato di alcuni minuti la discesa sul sentiero. Quando gli amici sono arrivati all'automobile, lasciata alle baite di Mezzeno, della 43enne non c'era traccia.

L’allarme e le ricerche

A quel punto, gli altri escursionisti hanno temuto che le fosse capitato qualche incidente e hanno deciso di chiamare aiuto.

A intervenire i tecnici della VI Delegazione orobica del Soccorso alpino, stazione di Valle Brembana, intorno alle 22. In tutto, ventidue gli uomini in campo per le ricerche, di cui un sanitario, che hanno effettuato le ricerche a piedi. In supporto sono arrivati anche i carabinieri e i Vigili del fuoco, oltre all'elisoccorso di Areu che ha iniziato a cercare con il faro puntato su boscaglia e pareti rocciose.

Il ritrovamento

E’ stato proprio il personale del soccorso alpino a bordo dell’elicottero a individuare la povera Francesca. Il velivolo, grazie al faro, è riuscito a trovare il corpo ormai senza vita della cornaredese in un crepaccio, a cento metri dal sentiero. Il medico, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il lavoro dei soccorritori è proseguito per riportare a valle Francesca: le operazioni si sono concluse alle 4 del mattino.

I ricordi

«Ciao Fra ti voglio ricordare così, felice tra le tue montagne. Fai buon viaggio, saluta mamma e papà». Con queste dolci parole la sorella Monica ha affidato ai social il proprio dolore, poche ore dopo l’accaduto.

Francesca era molto conosciuta a Cornaredo.

La sua è una delle famiglie storiche della città. Il papà Luigi Tibaldi e la mamma Angela Ghezzi, scomparsa lo scorso anno, sono stati due commercianti importantissimi per Cornaredo. La signora Ghezzi per 18 anni gestì la salumeria La Brera in centro città, ed era una delle forze trainanti della festa del paese di settembre.

Francesca Tibaldi, ultima di tre figlie, lascia le due sorelle Monica e Simona.

Coltivava la passione per il calcio, da grande tifosa del Milan, per i viaggi e soprattutto per l’amata montagna, fosse inverno o estate.

Man mano che la sconvolgente notizia si è diffusa, in tanti hanno voluto lasciare il proprio pensiero in ricordo di una donna che «rappresentava la gioia di vivere».

«Addio meravigliosa pazza creatura….. il tuo sorriso resterà nel mio cuore per sempre»

«Difficile non è partite contro il vento,ma casomai senza un saluto.Che cosa grossa Francy, pochi giorni fa ti avevo scritto di quanto tu fossi sempre meravigliosa. Porterò sempre nel cuore i momenti passati con te. Che la terra ti sia lieve anima bella!!!». "Tante le lacrime, e poche le parole, volevamo tutti bene alla Fra, e chiunque l'abbia conosciuta sa perché, sempre sorridente, allegra, una serata con lei era una festa, ma soprattutto, se n'è andata una persona vera come pochi"