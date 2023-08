Tragedia in montagna, è morta Francesca Tibaldi

Tragedia in montagna a Roncobello in Val Brembana: è morta Francesca Tibaldi, 43 anni.

Tragedia in montagna

Un'escursione con gli amici trasformatasi in tragedia: i soccorritori hanno recuperato il corpo di Francesca Tibaldi, operaia di Cornaredo, nella notte tra ieri (9 agosto) e oggi. La 43enne era caduta in un canale per un centinaio di metri a Roncobello e gli altri escursionisti avevano perso le sue tracce.

Sparita durante l'escursione

Tutto è cominciato nella serata di ieri, quando il gruppo stava scendendo dalla zona del rifugio dei Laghi Gemelli: alcuni si trovavano più avanti lungo il percorso, altri indietro. Durante una sosta, Tibaldi aveva deciso di proseguire. Il resto della compagnia, invece, era ripartita poco dopo ma, arrivati all'auto lasciata alle baite di Mezzeno, della 43enne non c'era traccia.

A quel punto, gli altri escursionisti hanno temuto che le fosse capitato qualche incidente e hanno deciso di chiamare aiuto: a intervenire i tecnici della VI Delegazione orobica del Soccorso alpino, stazione di Valle Brembana, intorno alle 22. In tutto, ventidue gli uomini in campo per le ricerche, di cui un sanitario, che hanno effettuato le ricerche a piedi. In supporto sono arrivati anche i carabinieri e i Vigili del fuoco, oltre all'elisoccorso di Areu che ha iniziato a cercare con il faro puntato su boscaglia e pareti rocciose.

Ritrovata in un crepaccio

Proprio il velivolo ha localizzato dall'alto il cadavere della donna: era finita in un crepaccio, un volo terribile che non le ha lasciato scampo. Il medico, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L'hanno recuperata e portata nella camera mortuaria del paese, con le operazioni concluse intorno alle 4 di mattina.

Lutto a Cornaredo

Francesca era molto conosciuta a Cornaredo. La notizia della sua scomparsa si sta diffondendo in queste ore lasciando sgomenti i tanti che conoscevano la 43enne e la sua famiglia. Anche gli altri componenti della comitiva con cui viaggiava Francesca sono conosciuti in città seppur residenti nella vicina Arluno.