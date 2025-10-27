Rubata la catenella dorata del Gesù Bambino

Furto nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo di Castelletto di Cuggiono.

Sparita la catenella dorata tenuta dal Gesù Bambino della Madonna del Rosario

Nei giorni scorsi è sparita la catenella dorata, un ex voto, tenuta dal Gesù Bambino della statua della Madonna del Rosario. Un fatto spiacevole e triste che ha molto colpito la comunità. È stato un componente del Comitato cittadino a scoprire la sparizione dell’oggetto prezioso, informando poi i volontari e i fedeli di quanto accaduto. Ignoti hanno scassinato la teca sottraendo la catenella dorata tenuta dal Gesù Bambino in braccio alla statua della Madonna del Rosario; un grave atto di sfregio in un luogo di culto che ha addolorato i parrocchiani. Un episodio che lascia grande amarezza, non solo per il valore materiale dell’oggetto rubato, ma in particolare per quello simbolico e di devozione, visto che era un ex voto legato alla fede e alla preghiera. Un brutto gesto che ha toccato i residenti che da sempre custodiscono con affetto la propria chiesa, e ritengono che si debba avere rispetto dei luoghi sacri.

Per una maggiore sicurezza si pensa alla chiusura della chiesa in alcune fasce orarie

L’episodio invita a riflettere su come proteggere i luoghi di culto minori, in genere affidati alla cura dei volontari e lasciati aperti alla devozione dei fedeli, che possono liberamente entrare per una preghiera. Si pensa alla possibilità di chiudere la chiesa della frazione in alcune fasce orarie, per garantire maggiore sicurezza al patrimonio religioso. Non è la prima volta che accadono furti in chiese ed edifici di culto del territorio. Nella parrocchiale San Giorgio Martire di Cuggiono alla fine di marzo di quest’anno era stato rubato tutto l’ammontare delle offerte raccolte nelle messe del fine settimana, un bottino di circa 2mila euro. Sempre nella primavera di quest’anno ignoti si erano introdotti nella cappella di San Giuseppe in campagna rompendo candelabri, candele e il crocefisso: una vera e propria profanazione di un luogo caro agli abitanti del rione.

Nella foto di copertina: la Cappella della Madonna del Rosario nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo di Castelletto