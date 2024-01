Ruba in un negozio portando la figlia di 3 anni, scoperta si punta le forbici alla gola

Ruba in un negozio portando anche la figlia di 3 anni, scoperta dai Carabinieri si punta un paio di forbici alla gola, tutto sotto gli occhi della figlia: è successo a Cerro Maggiore.

Ruba in un negozio, portandosi la figlioletta

E' entrata nel negozio di casalinghi Tigotà come una normale cliente, portandosi dietro la figlia di 3 anni. Solo che si era messa in tasca qualche prodotto. E' quanto successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 18 gennaio 2024 nel noto negozio di Cerro Maggiore che si affaccia sulla Saronnese. La security del locale si era accorta di quanto accaduto, così è partita la richiesta di aiuto.

Le forbici alla gola

Sul posto è arrivata in pochi istanti una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore che ha subito rintracciato la donna, 29enne di Saronno: si trovava all'interno di un'auto, parcheggiata poco distante. Con sè aveva sempre la figlioletta. Visto l'avvicinarsi della pattuglia, la donna si è chiusa in auto, puntandosi un paio di forbici alla gola. Il capopattuglia dei Carabinieri l'ha disarmata, l'altro militare ha messo in sicurezza la piccola. La donna è stata poi identificata come un soggetto psichiatrico. All'interno della vettura vi era la merce che aveva rubato poco prima. Mentre cercava di disarmarla, il Carabiniere si è procurato una leggera ferita al pollice, medicata ma non refertata. La 29enne è stata invece trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale per la necessaria assistenza psichiatrica. La bambina è stata affidata al padre, nel frattempo arrivato sul posto.