Sopralluogo nelle palazzine Aler ad Abbiategrasso, il PD: "Una situazione di estremo degrado"

Il consigliere regionale Simone Negri e il circolo PD di Abbiategrasso hanno effettuato un sopralluogo fatto nelle palazzine di proprietà ALER di Abbiategrasso.

"In alcuni di questi contesti – penso in particolare a via Vivaldi/Boccherini, via Fusè/Fratelli Cervi e via Carini - abbiamo trovato molto altro. L’abbandono, di anni e anni. Non solo da parte di Aler ma anche da parte dell’Amministrazione comunale. Palazzi completamente aperti, non un cancello che si chiude e nemmeno una serratura alle portinerie. Abusivismo diffuso e in alcuni casi, l’ingiustizia di chi si collega a rubare corrente ai contatori degli assegnatari regolari. Ci sono stati segnalati casi di bombole e stufe a pellet per il riscaldamento (possibile che nessuno intervenga?) che potrebbero essere molto pericolose. Abbiamo trovato un ascensore con un buco alla base, rattoppato con un asse da qualche volenteroso residente. Decine di auto abbandonate nei cortili, molte di queste sono modelli non più in circolazione da anni, altre sono state riempite di rifiuti. Altre ancora sono state coperte da rampicanti.Ma non era la destra quella della sicurezza e dell'ordine? Cosa ha fatto in questi anni l'amministrazione comunale per contrastare degrado ed illegalità in questi fabbricati? Cosa per garantire la vivibilità ed il diritto di stare tranquilli in casa propria? Le persone in queste vie sono nostri concittadini e meritano un contesto dignitoso in cui vivere. Se da un lato ci sono palazzi con tassi di abusivismo chiaramente molto alti e da mappare con attenzione, dall'altro vi sono edifici di proprietà Aler che hanno meno di 15 anni quasi completamente vuoti (vedasi via Coppi). Ma è possibile? Cosa aspettano ad assegnarli? A quante famiglie si potrebbe dare risposta?