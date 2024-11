Ritrovati due defribillatori rubati a Legnano

Ritrovati due defibrillatori che erano stati rubati a Legnano nel 2023.

Ritrovati due defibrillatori rubati

A trovare i due defibrillatori, abbandonati in un campo di Legnano, è stato un cittadino. Che non ha perso tempo e ha segnalato subito la cosa ai Carabinieri. I militari, a loro volta, hanno contattato l'associazione Sessantamilavitedasalvare, da anni impegnata nella diffusione di questi preziosi strumenti salvavita in caso di arresto cardiaco, in quanto si ipotizzava che si potesse trattare di due dei 6 apparecchi rubati dalle teche pubbliche nel settembre 2023.

Le indagini sui due apparecchi ritrovati

Questa mattina, nella caserma di via Guerciotti, sono state effettuate le verifiche tramite il software dedicato SaverEvo che ha consentito di identificare la provenienza dei due apparecchi: si è così appurato che si trattava di quelli rubati dalle vie Balbo e Verga. Gli apparecchi sono stati subito riconsegnati all'associazione da parte del comandante di stazione Luogotenente Domenico D'Errico.

Il grazie dell'associazione

Il nostro ringraziamento va al cittadino che ci ha permesso di rientrare in possesso degli apparecchi che, dopo le opportune verifiche, verranno rimessi a disposizione della comunità. All'appello mancherebbero solo quello rubato in via Liguria, subito comunque sostituito dall'associazione con un apparecchio sostitutivo.

Gli altri apparecchi ritrovati

Per uno dei 6 defibrillatori rubati era stato denunciato un uomo (lo strumento era stato trovato messo in vendita on line) mentre a gennaio altri due apparecchi che erano scomparsi erano stati riconsegnati, o meglio, era "ricomparsi" al loro posto nelle teche di via Liguaria e via Flora.