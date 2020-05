Aggressioni e malori: arrivano i soccorsi – SIRENE DI NOTTE

Aggressioni e malori nel “nostro” territorio: ecco gli interventi dei soccorritori nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio.

Aggressioni tra Legnano, Arluno e Abbiategrasso

Ancora un’altra aggressione a Legnano. Erano poco prima delle 22.30 quando in via Rossini sono stati allertati i soccori e anche i poliziotti del Commissariato cittadino. Sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza che ha soccorso un 19enne, che per fortuna non era in gravi condizioni. Altra aggressione si è verificata ad Abbiategrasso in via Mazzini intorno all’una meno un quarto. In questo caso, a essere soccorso, un uomo di 47 anni, anche lui portato in ospedale in codice verde. Allertati i Carabinieri della Compagnia di Legnano per un’altra aggressione ad Arluno, intorno all’una.

Tanti anche i malori

Un uomo di 42 anni è stato soccorso dai sanitari in via Sauro a Legnano perché si è sentito male poco prima dell’una. Per fortuna, il 42enne non era in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale per i consueti controlli. Altro malore in corso Magenta, sempre a Legnano, intorno alle 2. Questa volta, a essere soccorso, un uomo di 54 anni, anche lui portato in ospedale in codice verde. I sanitari, infine, sono intervenuti anche in via Caduti bollatesi a Bollate poco prima dell’una per soccorrere una donna di 35 anni che si era sentita male. Anche per lui, per fortuna, le condizioni non erano gravi.

Un incidente a Rho e un’intossicazione etilica a Legnano

Intossicazione etilica per un 80enne in piazza Redentore a Legnano, che ha visto l’intervento dell’ambulanza che lo ha portato per i dovuti controlli all’ospedale, in codice verde. A Rho, poco prima delle 3, invece, i sanitari hanno dovuto soccorrere due persone (un uomo di 47 anni e una donna di 53) rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo la Strada Provinciale 229. A causa del maltempo, infatti, un grosso albero è caduto e ha sfiorato la macchina sulla quale viaggiavano i due. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho e i Vigili del fuoco, che hanno rimosso la pianta. Il 47enne e la 53enne sono stati medicati, ma per loro non è nemmeno stato necessario il trasporto in ospedale.

