Cade un grosso albero: paura per due passeggeri – LE FOTO

Cade un grosso albero tra la SP229 e via San Giusto a Rho: momenti di paura per due passeggeri, che per fortuna sono rimasti illesi.

Cade un grosso albero: arrivano i soccorsi

Erano circa le 3 di oggi, domenica 31 maggio, quando due persone in un’auto (un uomo di 47 anni e una donna di 53) si sono visti sfiorare la loro macchina da un grosso albero caduto a causa del maltempo. Sul posto, in codice giallo, è stata chiamata un’ambulanza e sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Rho e i Vigili del fuoco, che hanno rimosso la grossa pianta.

Nessuna conseguenza per i due passeggeri

Per fortuna i due sono rimasti completamente illesi. Sono stati medicati dai soccorritori, ma non hanno nemmeno necessitato del trasporto in ospedale perchè l’auto, per fortuna, è stata presa solo di striscio.

