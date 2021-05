Rissa in centro: individuato il responsabile

Rissa in centro a Legnano, individuato il responsabile.

Rissa in centro, il responsabile ora ha un nome e un cognome

La zuffa era avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 15 maggio 2021 nei pressi di un pubblico esercizio e aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri e di due pattuglie della Polizia Locale, i cui agenti sono stati impegnati per tutto il terzo fine settimana di maggio (il terzo in zona gialla per la Lombardia) in un preventivo di tutte le aree sensibili, in particolare nell’area Cantoni, in via Palestro e nella zona a traffico limitato dell’area centrale.

Ferito mentre cercava di sottrarre bottiglie di alcolici a un gruppo di ragazzi

Quanto all’episodio di sabato pomeriggio nell’area Cantoni di cui è rimasto vittima un cittadino straniero di 38 anni, dai primi accertamenti svolti dalla pattuglia di zona presente nelle vicinanze sembra che la lesione non sia stata determinata da un diverbio ma da un tentativo mal riuscito di sottrarre delle bottiglie di alcolici a un gruppo di ragazzi. Sono in corso indagini finalizzate a individuare gli autori del gesto, anche attraverso riscontri fotografici di soggetti identificati poco prima nei pressi dell’area interessata.

Identificato anche l’automobilista che ha causato un incidente ed è fuggito

Sempre nella giornata di sabato la Polizia locale è intervenuta su due incidenti. Nel pomeriggio per uno scontro sulla Saronnese senza feriti in cui l’autore si è dato alla fuga: gli agenti sono riusciti a identificare l’autore grazie a una minuziosa attività d’indagine. Nella prima serata l’intervento è stato invece su viale Sabotino per un’auto finita fuori strada e in cui la conducente è risultata con un tasso alcolemico di 1,8, pertanto denunciata per guida in stato di ebbrezza. L’auto è stata sottoposta a confisca.

Sorpreso senza mascherina, è stato multato dalla Polizia Locale

Quanto ai controlli per il rispetto delle normative anti Covid è stata elevata una sanzione per il mancato uso della mascherina. I dati epidemiologici della scorsa settimana in città hanno registrato un numero di nuovi contagi sensibilmente inferiore rispetto a quello della settimana precedente (da 54 a 35 casi, -35%). La media mobile a 7 giorni del dato dei nuovi contagi evidenzia una flessione significativa; la media attuale si attesta a 5 nuovi contagi al giorno. I legnanesi attualmente positivi al virus sono 106, di cui otto ricoverati.