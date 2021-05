Bottiglia spaccata in testa dopo una lite, movida ad alta tensione

Bottiglia spaccata in testa dopo una lite: è successo in centro a Legnano. Polizia di Stato e Polizia Locale chiamate e monitorare la situazione.

Bottiglia spaccata in testa dopo una lite

Un sabato di grande lavoro per la Polizia di Stato e la Polizia Locale in centro a Legnano. Ieri, sabato 16 maggio 2021, gli agenti sono stati impegnati nel garantire la sicurezza dopo alcuni episodi in cui, soprattutto gruppi di giovani, stavano creando assembramenti e disagi.

Arrivano anche i soccorsi

L’episodio più pericoloso è quello accaduto dopo le 18 nella zona delle Cantoni: a seguito di una lite, un 38enne è stato ferito alla testa con una bottiglia. Oltre agli agenti, sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118: il ferito è stato portato all’ospedale di Legnano in codice verde.