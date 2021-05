Auto contro il palo, giovani incolumi

Spavento nel tardo pomeriggio di sabato 15 maggio per l’incidente avvenuto in via Sabotino a Legnano.

Un’automobile con a bordo un gruppo di ragazzi ventenni è andata a sbattere contro un palo all’altezza di una curva. L’incidente pare si sia verificato a causa di una perdita di controllo del veicolo, provocata probabilmente dalla perdita di aderenza dovuta alla pioggia.

Lo scontro ha fatto temere il peggio. Sul posto sono accorsi con urgenza i veicoli di soccorso: due ambulanze e anche l’automedica. Fortunatamente, tutti i ragazzi sono scesi dal veicolo con le proprie gambe, incolumi. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale per tutti i rilievi del caso, compreso quelli sulle condizioni del guidatore.