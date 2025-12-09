Rissa col coltello e tre feriti a Cerro Maggiore, tutti denunciati.

Rissa col coltello e tre feriti, tutti denunciati

Quattro denunce per la rissa con tanto di coltelli avvenuta a Cerro Maggiore all’alba di domenica 7 dicembre 2025. Erano circa le 5 quando, in via Turati, quattro persone avevano iniziato a litigare. I contorni della vicenda sono ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Legnano intervenuti sul posto, sta di fatto che vi erano due uomini di nazionalità rumeni e altri due sudamericani. A rimanere ferito con un coltello è stato un 29enne equadoregno, colpito al torace (era stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano) ma non in pericolo di vita; colpo di coltello anche per un 24enne romeno, che ha riportato una ferita al fianco sinistra; ferito a un ginocchio, ma non da lama, un italiano di 25 anni.

Le denunce

Tutti sono stati denunciati per rissa, una persona è riuscita a far perdere la sue tracce. I Carabinieri proseguono nelle indagini